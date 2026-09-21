Wrocław Wtargnął z nożem na statek. Jest akt oskarżenia Oprac. Svitlana Kucherenko |

Groził nożem i zaatakował uczestników imprezy na statku Źródło wideo: KMP Wrocław Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu mężczyźnie. Sprawa dotyczy zdarzenia z 5 maja, do którego doszło na statku wycieczkowym zacumowanym przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego - poinformował w poniedziałek Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Według prokuratury, Michał C. wtargnął na pokład podczas imprezy studenckiej. Miał zaatakować nożem znajdujące się tam osoby oraz kierować wobec nich groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. Swoim zachowaniem miał doprowadzić do ogólnej paniki i zbiorowej ucieczki ze statku.

Groził nożem i zaatakował uczestników imprezy na statku Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Zdaniem prokuratury, mężczyzna sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Oskarżyciel publiczny uznał, że czyn miał charakter chuligański. Za zarzucane przestępstwa 47-latkowi grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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Od miesięcy siedzi w areszcie

Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. Od maja pozostaje w tymczasowym areszcie. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.