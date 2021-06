"Polewali chore oczy Gucia wodą utlenioną, wyżarła wszystko"

Gucio jeszcze wczoraj mieszkał na osiedlu domów jednorodzinnych we Wrocławiu. "Miał pana, miał panią. Miał dach nad głową. Tyle że dom był z tych, w którym nie powinno być żadnych zwierząt" - opisują działacze Fundacji Centaurus. To pod ich opiekę trafił niewielki schorowany czworonóg. Stan psa właściciele mieli widzieć. Jednak jak twierdzą wolontariusze ze zwierzęciem nikt nie poszedł do weterynarza. Zamiast tego leczono go na własną rękę. "Właściciele (...) wdrożyli naturalne metody. Polewali chore oczy wodą utlenioną. Wyżarła ona wszystko" - pisze fundacja o tym, co stało się z Guciem. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>