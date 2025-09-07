Tak kradli łupy warte prawie pół miliona złotych

Moment jednej z kradzieży nagrały kamery Źródło: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Sprawą serii zuchwałych kradzieży na terenie Wrocławia rozpracowywali kryminalni z tamtejszej komendy. W wyniku ich pracy zatrzymanych zostało trzech mężczyzn w wieku 26, 36 i 42 lat. Zatrzymani, jak czytamy w komunikacie wrocławskiej policji, usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, paserstwa umyślnego, a także kradzieży tablic rejestracyjnych. Według kryminalnych, mają oni na koncie włamania do sklepu z rowerami elektrycznymi, sklepu jubilerskiego oraz punktu handlowego z elektronarzędziami.

Przebieg kradzieży w sklepie rowerowym Źródło: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Łupem przestępców padały kosztowności, biżuteria, nowoczesny sprzęt i rowery elektryczne. Policjanci zabezpieczyli dowody wskazujące na udział zatrzymanych w przestępczej działalności i odzyskali skradzione mienie o łącznej wartości przekraczającej pół miliona złotych.

"Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności, a z uwagi na fakt, że czynów dokonali w warunkach recydyw wyrok w tej sprawie może być jeszcze bardziej rygorystyczny" - podkreśla policja.

Policyjna akcja

Wrocławscy policjanci opublikowali nie tylko nagrania z kamer, które zarejestrowały jedną z kradzieży. Funkcjonariusze pokazali też moment zatrzymania jednego z podejrzanych. Na filmie widać, jak uzbrojeni policjanci wyłamują zamek w drzwiach wejściowych domu jednorodzinnego.

Kiedy już są w środku, szybko sprawdzają kolejne pomieszczenia. Ostatecznie zatrzymany mężczyzna zostaje zatrzymany w pokoju zamkniętym na klucz. Na nagraniu widać, że obok niego była widoczna broń palna albo przedmiot ją przypominający.

Moment zatrzymania jednego ze sprawców Źródło: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

