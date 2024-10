Wielkie porządki, do usunięcia dwa miliony worków z piaskiem

Kiedy zagrożenie w stolicy Dolnego Śląska minęło, część worków została przetransportowana do gmin, które czekały na przejście fali kulminacyjnej na Odrze. Wtedy z Wrocławia wyjechało w sumie 28 000 worków m.in. do powiatu wołowskiego, głogowskiego, a także do województwa lubuskiego.

Zabrano już na pewno ponad połowę

Dzięki wsparciu żołnierzy WOT, żołnierzy zawodowych oraz innych podwykonawców większość worków została już przetransportowana do depozytu przeciwpowodziowego przy ulicy Wyboistej, trafiło tam ok. 30 000 ton piasku. - Ponieważ każdy worek różni się wagą, ciężko jest oszacować ile dokładnie mamy się go jeszcze spodziewać. Ale może to być ok. 10 000 ton - informuje Krejner.