Chwalili zabójstwo policjantów. Kolejne osoby staną przed sądem

Krzysztof F., Mateusz J. i Michał Ch. zostali oskarżeni o to, że w dniu 6 grudnia 2023 roku pochwalali zabójstwo dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna.

Do tragicznego zdarzenia doszło 1 grudnia 2023 roku we Wrocławiu. Maksymilian F. podczas transportu z komisariatu do policyjnego aresztu wyjął broń i oddał strzały w kierunku dwóch funkcjonariuszy, którzy z nim jechali. Jak się okazało, mężczyzna cały czas miał przy sobie broń. Ani podczas zatrzymania, ani w komisariacie nikt nie zorientował się, że ją posiada. Strzały oddane w kierunku policjantów okazały się śmiertelne.

Komentarze po śmierci policjantów

Według prokuratury, podejrzani opublikowali komentarze na Facebooku pod filmem wideo zamieszczonym na profilu PMF - społeczności policyjnej. Nagranie przedstawiało oddanie hołdu poległym policjantom. Mężczyźni we wpisach pochwalali zabójstwo funkcjonariuszy.

33-letni Krzysztof F. mieszkaniec Szczekocin napisał pod nagraniem "'J***ć i tyle w temacie! (...), większość powinna tak skończyć!'" - poinformowała w komunikacie Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Oskarżony 31-letni Mateusz J., z Stargardu wysławiał się w następujący sposób: "'(...) szkoda, że tylko dwóch zabrał"' - dodała rzeczniczka.

31-letni Michał Ch. z Warszawy, "pod wpisem 'Zatrzymajmy się. Zginęli na służbie' wpisał 'bardzo się z tego cieszę'" - opisuje Stocka-Mycek.

Za zarzucany czyn grozi im kara grzywny do 180 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

