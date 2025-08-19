Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje

Do pożaru doszło o godzinie 11.49 przy ulicy Zachodnia 9 we Wrocławiu.
- Doszło do pożaru w mieszkaniu na 13. piętrze. Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej i 20 strażaków. Z budynku zostało ewakuowano 30 osób. Jest jedna ofiara śmiertelna - kobieta. Akcja gaśnicza nadal trwa - poinformował około godziny 13 aspirant Wojciech Walens, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24