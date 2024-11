Wrocławscy policjanci przechwycili ukryte w garażach, domach i samochodach narkotyki o wartości 4,5 mln złotych i zatrzymali dwie osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców. Jeden z mężczyzn miał zajmować się przede wszystkim dystrybucją płynnej amfetaminy, a także metamfetaminy i marihuany do Wrocławia i okolic. Możliwe są kolejne zatrzymania.

4,5 miliona złotych to wartość narkotyków przejętych przez wrocławskich policjantów - przekazał w środę starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji. W rozpracowanie grupy zaangażowani byli funkcjonariusze z kilku wydziałów. Akcję przeprowadzili na początku października, ale przedstawiciele policji poinformowali o niej dopiero w środę.

Są związani z pseudokibicami

Funkcjonariusze przekazali, że złapali na gorącym uczynku jednego z członków grupy przestępczej. Zajmował się on głównie dystrybucją płynnej amfetaminy do Wrocławia i okolic. Z niej produkowano sproszkowaną. Wprowadzał też do obrotu inne narkotyki, jak metamfetamina i marihuana – przekazał Porębski.