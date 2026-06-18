Płonąca ciężarówka na S5. Są utrudnienia w ruchu
Przed godziną 10 zapaliła się ciężarówka na drodze S5 w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Wrocław Północ.
- Palił się samochód ciężarowy. Całkowicie był wstrzymany ruch na drodze. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Zapalił się również baner znajdujący się w pobliżu. Na miejscu aktualnie działają cztery zastępy - informuje kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Jeden pas drogi zablokowany
- Z relacji 34-letniego kierującego wynikało, że do kabiny dostał się biały dym. Kierowca stanął na poboczu i zdążył się ewakuować. Nie potrzebował pomocy medycznej, był trzeźwy. Ruch odbywa się lewym pasem ruchu. Na miejscu pojawił się już holownik - informuje sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z biura prasowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy film ze zdarzenia.