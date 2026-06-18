Wrocław Płonąca ciężarówka na S5. Są utrudnienia w ruchu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar ciężarówki, Wrocław Źródło wideo: Kontakt24 / Kamil Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Kamil

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Przed godziną 10 zapaliła się ciężarówka na drodze S5 w kierunku Wrocławia w okolicach węzła Wrocław Północ.

- Palił się samochód ciężarowy. Całkowicie był wstrzymany ruch na drodze. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Zapalił się również baner znajdujący się w pobliżu. Na miejscu aktualnie działają cztery zastępy - informuje kpt. Damian Górka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Pożar ciężarówki na S5 Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Kamil

Jeden pas drogi zablokowany

- Z relacji 34-letniego kierującego wynikało, że do kabiny dostał się biały dym. Kierowca stanął na poboczu i zdążył się ewakuować. Nie potrzebował pomocy medycznej, był trzeźwy. Ruch odbywa się lewym pasem ruchu. Na miejscu pojawił się już holownik - informuje sierżant sztabowy Marek Myśliwiec z biura prasowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Na miejscu działa cztery zastępy Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Kamil

Na Kontakt24 otrzymaliśmy film ze zdarzenia.

Pożar ciężarówki, Wrocław Źródło: Kontakt24 / Kamil

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