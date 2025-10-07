Zamkną ulicę, ewakuują kilkaset osób

Pocisk znaleziony podczas prac we Wrocławiu Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Niewybuch znaleziono podczas prac prowadzonych przy ulicy Januszowickiej 12 we Wrocławiu. To pocisk rakietowy typu "katiusza" o długości około 1,5 metra i średnicy około 50 centymetrów. Urząd miejski poinformował, że na środę (8 października) zaplanowano ewakuację mieszkańców w promieniu około 150 metrów od odkrycia.

- W związku z koniecznością wywiezienia i neutralizacji niewybuchu w bezpiecznych warunkach, służby zdecydowały o czasowej ewakuacji części mieszkańców osiedla Borek. Obejmie około 600 osób mieszkających w promieniu 150 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu – informuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Pocisk z czasów II wojny światowej Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Jak będzie wyglądała ewakuacja?

Ewakuacja ma się rozpocząć około godziny 9. W tym czasie teren zostanie całkowicie wyłączony z ruchu – zarówno samochodowego, jak i pieszego.

Dla mieszkańców podstawione zostaną trzy autobusy ewakuacyjne, które będą czekały wzdłuż al. Wiśniowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sudecką – przy wieży ciśnień.

Policja powiadomi mieszkańców konkretnych domów, którzy podlegają ewakuacji.

Pocisk z czasów II wojny światowej Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Służby planują ewakuować mieszkańców do godziny 10.30. Wtedy też saperzy przystąpią usunięcia i neutralizacji niewybuchu.

Po zakończeniu działań saperów mieszkańcy będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów.

