Kobieta walczy o życie, mężczyzna odjechał. Policja szuka świadków zderzenia rowerzystów

W sobotę wieczorem, w okolicy przejścia podziemnego na placu Społecznym we Wrocławiu, zderzyło się dwoje rowerzystów. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb, pozostawiając nieprzytomną, zakrwawioną kobietę. 61-latka przeszła operację, jej stan jest bardzo ciężki.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 19.45 w rejonie zjazdu do przejścia podziemnego na wrocławskim placu Społecznym od strony ulicy Mazowieckiej. Z informacji przekazywanych śledczym przez świadków wynika, że obie osoby poruszały się w tym samym kierunku. W momencie wykonywania przez rowerzystkę manewru wyprzedania - jak przekazuje policja - prawdopodobnie doszło pomiędzy nią a innym rowerzystą do kontaktu. Obie osoby przewróciły się.