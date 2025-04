Paszport tymczasowy od ręki. Nowy punkt na lotnisku we Wrocławiu

Wrocław

Na lotnisku we Wrocławiu otwarto punkt, w którym można wyrobić paszport tymczasowy przed wylotem. Wystarczy mieć bilet i dowód, a wydawany na miejscu dokument będzie ważny od 1 do 365 dni. To już piąty taki punkt na polskich lotniskach.

Od 28 kwietnia Port Lotniczy Wrocław dołączył do grona największych polskich lotnisk oferujących usługę wydawania paszportów tymczasowych bezpośrednio na miejscu. Nowo otwarty punkt paszportowy, uruchomiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma służyć przede wszystkim osobom, które znalazły się w nagłej sytuacji przed wylotem. Aby skorzystać z usługi, wystarczy mieć przy sobie ważny bilet lotniczy i dokument tożsamości.

Dokument będzie ważny do roku

"W punkcie na lotnisku paszport tymczasowy wydawany jest po potwierdzeniu tożsamości i obywatelstwa, na podstawie danych dostępnych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, rejestrze PESEL oraz Rejestrze Dowodów Osobistych. Zdjęcie do dokumentu wykonywane jest na miejscu. Termin ważności paszportu tymczasowego dostosowywany jest indywidualnie do sytuacji – może wynosić od 1 dnia do maksymalnie 365 dni" - informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Od dzisiaj w @WroclawAirport działa punkt paszportowy @MSWiA_GOV_PL ! W nagłych sytuacjach można wyrobić paszport tymczasowy od ręki. Wystarczy ważny bilet i dokument tożsamości. To realne wsparcie dla pasażerów.✈️

Jak zaznaczył szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, z możliwości wyrobienia paszportu tymczasowego skorzystało dotąd ponad 34 tysiąca podróżnych, a tylko w Warszawie wydaliśmy ich ponad 26 tysięcy. Według ministra, punkty świetnie zdają egzamin, pomagając w nagłych sytuacjach, które mogą przytrafić się każdemu podczas podróży.

Punkt paszportowy na wrocławskim lotnisku Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

