Zaginął w czasie wojny, wrócił do Wrocławia

Obraz Antona Graffa "Autoportret w wieku 72 lat" z 1808 roku, który zaginął w trakcie II wojny światowej, trafił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzieło zostało przekazane Polsce przez władze szwajcarskiego Winterthur.

Dzieło Graffa przed wojną znajdowało się w zbiorach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obraz znalazł się na liście najważniejszych zabytków Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, które powinny zostać zabezpieczone na wypadek działań wojennych. Dlatego też w 1942 r. dzieło trafiło do składnicy muzealnej w Kamieńcu Ząbkowickim; później ślad po nim zaginął. Dopiero w 1986 r. szwajcarskie Winterthur kupiło obraz od handlarza dzieł sztuki. Winterthur jest miastem rodzinnym Antona Graffa (1736-1813).

Udało się go odzyskać dzięki resortowi kultury

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski podkreślił w piątek podczas prezentacji obrazu, że udało się go odzyskać po wielu latach starań prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procedurę restytucji tego dzieła rozpoczęto w 2019 r.

- Anton Graff pozostawił po sobie blisko 100 portretów własnych. To znakomite studium rejestracji samego siebie, śledzenia postępującego biegu czasu, ale też prawdy o człowieku, artyście, twórcy - powiedział Oszczanowski.

Dodał, że "Autoportret w wieku 72 lat" to szczególnie cenne dzieło dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. - Dziś, obok odzyskanego obrazu, mamy jeszcze jeden autorstwa Graffa. Ale w zbiorach wrocławskich przed wojną znajdowały się cztery prace tego artysty. Dziś są one w muzeach w Berlinie i w Dreźnie - zaznaczył dyrektor.