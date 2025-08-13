Niepełnoletni student nie może zamieszkać w akademiku

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Na Kontakt24 napisała matka 17-latka, który w tym roku zdał maturę i został przyjęty na Politechnikę Wrocławską. Mimo sukcesu edukacyjnego nie może ubiegać się o miejsce w akademiku, uczelnia nie kwateruje bowiem osób niepełnoletnich.

Zakwaterowanie po osiemnastce

Sytuacja wynika z reformy systemu edukacji, która obniżyła wiek rozpoczęcia nauki szkolnej. W efekcie część uczniów kończy szkołę średnią przed osiągnięciem pełnoletności.

- Na sytuację wpłynęła też ustawa o likwidacji gimnazjów. Zamiast dziewięciu lat nauki, sześciu w szkole podstawowej i trzech w gimnazjum, syn uczył się osiem lat w szkole podstawowej. Poszedł do liceum, mając 13 lat. Ustawy, które teoretycznie miały mu pomóc, odcinają mu drogę na studia - uważa matka 17-latka.

Rodzice studenta próbowali interweniować, proponując pisemne upoważnienie, które pozwoliłoby synowi ubiegać się o miejsce w akademiku.

- Próbowaliśmy z mężem wnioskować o miejsce dla syna w akademiku, ale pojawiła się informacja, że jako osoba nieletnia nie może wnioskować. Oczywiście kontaktowaliśmy się z dziekanatem. Wysłaliśmy maila z pytaniem, czy jako rodzice moglibyśmy napisać dla niego upoważnienie, ale nie udało się - mówi matka.

Otrzymali jednak informację, że zakwaterowanie będzie możliwe dopiero po ukończeniu 18. roku życia - po 20 października, kiedy odbędzie się drugi nabór. Kobieta obawia się jednak, że szanse na przyjęcie do akademika w drugiej turze będą niewielkie.

Politechnika Wrocławska: obowiązują przepisy ustawy

Politechnika Wrocławska wyjaśnia, że ograniczenia dotyczące zakwaterowania nieletnich studentów wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

- W zeszłym roku w Polsce weszła w życie tzw. ustawa Kamilka, która nałożyła między innymi na nas, jako uczelnię, pewne obostrzenia. W tym momencie nie możemy zakwaterować osób niepełnoletnich w naszych akademikach. Ostatni dzień kwaterowania naszych studentów w akademikach to 6 października, jeżeli ktoś ma urodziny później, musi poczekać na kwaterunek do momentu osiągnięcia pełnoletności - informuje Andrzej Charytoniuk z działu komunikacji Politechniki Wrocławskiej.

Uczelnia zapewnia, że po osiągnięciu pełnoletności istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w akademiku w ramach bieżącej weryfikacji dostępności.

- Warto skontaktować się z naszym Działem Pomocy Socjalnej od razu po ukończeniu 18. roku życia. W każdy poniedziałek odbywa się weryfikacja – sprawdzamy, czy ktoś zrezygnował lub czy zwolniło się jakieś miejsce w akademiku. Wtedy można się ubiegać o takie miejsce. Z doświadczenia wiemy, że miejsca regularnie się pojawiają - dodaje Charytoniuk.

Rodzice 17-letniego studenta obawiają się, że w październikowym naborze szanse na miejsce w akademiku będą niewielkie, a alternatywą pozostaje kosztowny wynajem mieszkania. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do rezygnacji ze studiów.

- Obecnie mamy do wyboru albo rezygnację ze studiów, albo samodzielne wynajęcie mieszkania. Musimy szukać mu mieszkania i udawać, że go pilnujemy. Oczywiście rozumiem stanowisko Politechniki Wrocławskiej, ale obawiam się, że niektórzy będą musieli po prostu zrezygnować ze studiów - podkreśla mama studenta.