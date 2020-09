"Najspokojniejsze dziecko na świecie". We Wrocławiu na świat przyszedł leniwiec

- Celinka została matką po raz pierwszy. Urodziła młode i bardzo dobrze się nim opiekuje, co nie zawsze jest takie oczywiste. Zachęcam do obserwacji matki z młodym. Podejrzewam, że to może być najspokojniejsze dziecko na świecie. Spędza całe dnie na brzuchu mamy. Na razie zajmuje się tylko jedzeniem i spaniem, ale wkrótce zacznie poznawać otoczenie - mówi Przemysław Lesiakowski, opiekun zwierząt we wrocławskim zoo.