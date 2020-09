Policjanci przez okno wskoczyli do jadącego auta. "Kierujący mógł potrzebować pomocy"

"Wyglądało, jakby zasnął w oczekiwaniu na zielone światło"

Mundurowi próbowali obudzić śpiącego kierowcę. Pukali w szybę. Pukali też w dach. Jednak mężczyzna był niewzruszony. - Wyglądało to tak, jakby zasnął w oczekiwaniu na zielone światło - opisuje Dutkowiak. Po chwili auto gwałtownie ruszyło. A policjanci musieli od niego odskoczyć. Podejrzewali, że kierowca może być nie tylko pijany, ale też to, że jego zachowanie spowodowane jest złym stanem zdrowia. - Nie było czasu do namysłu. Funkcjonariusze wybili szybę w jadącym pojeździe, a jeden z nich wskoczył do środka i tuż przed torowiskiem zatrzymał auto - relacjonuje rzecznik.