Chciał sprzedać koralowca. Ogłoszenie zobaczyli policjanci

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

50-latek próbował sprzedać koralowca za 200 złotych. Na ogłoszenie w internecie natrafili wrocławscy policjanci, którzy szybko namierzyli mężczyznę. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że nie wiedział o obowiązujących przepisach prawa. Handel koralowcami w Polsce i wielu krajach na świecie jest nielegalny.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy zwrócili uwagę na ofertę sprzedaży koralowca na popularnym portalu sprzedażowym.

"50-letni mężczyzna próbował sprzedać koralowca, którego posiadania nie potrafił wyjaśnić w żaden logiczny sposób wiedząc, że jego handel w Polsce i wielu innych krajach jest nielegalny" - podaje wrocławska policja.

Chciał sprzedać koralowca Źródło: KMP we Wrocławiu

Policjanci dotarli do mieszkańca Wrocławia, który swoje zachowanie tłumaczył tym, że nie wiedział o obowiązujących przepisach prawa, co oczywiście nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/96 z dnia 15 maja 2023 roku za popełniony czyn grozić mu teraz może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Chronione koralowce

Koralowce to organizmy morskie, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemach oceanicznych. Tworzą rafy koralowe, które są jednymi z najbardziej bioróżnorodnych ekosystemów na Ziemi stanowiąc miejsce życia dla wielu gatunków ryb, skorupiaków i innych organizmów morskich.

"Niestety, przez działalność człowieka, w tym zmiany klimatyczne i nielegalny handel, wiele gatunków koralowców jest zagrożonych wyginięciem. W związku z tym wiele z nich zostało objętych międzynarodowymi konwencjami, takimi jak Konwencja CITES, mającymi na celu ochronę zagrożonych gatunków przed nielegalnym handlem" - podaje policja.