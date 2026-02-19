Awaria wodociągu we Wrocławiu. Mieszkańcy nie mają wody Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Doszło do awarii magistrali wodociągowej przy ul. Oławskiej we Wrocławiu.

"Woda zalała jezdnię, wdziera się także do tunelu na wysokości Galerii Dominikańskiej. Droga zamknięta w obu kierunkach. Z powodu awarii ciśnienie wody w kranach na terenie całego miasta może być obniżone, w niektórych miejscach może brakować wody" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zalana magistrala we Wrocławiu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ekipy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są już na miejscu i przystępują do wyłączenia fragmentu magistrali, a służby zabezpieczają teren awarii.

- W pierwszej kolejności musimy wyłączyć fragment tej uszkodzonej magistrali po to, żebyśmy mogli przewracać ciśnienie w sieci wodociągowej. Ono została obniżone, żeby ten wyciek na ulicy był jak najmniejszy, żebyśmy mogli go opanować. W momencie kiedy już wyłączymy fragment magistrali, będziemy mogli przystępować do usunięcia awarii - przekazała na antenie TVN24 Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK S.A.

Awaria wodociągu Źródło: TVN24

Według rzeczniczki, awaria jest zlokalizowana między pasem jezdni a chodnikiem, jest jednak za wcześnie, żeby mówić o tym, co było jej powodem.

W związku z awarią mieszkańcy Wrocławia nie mają wody. - Szacujemy, że woda powinna wrócić do kranów mieszkańców około godziny 12 - wyjaśnia Bańcerek.

Duża awaria wodociągowa w centrum Wrocławia Źródło: TVN24

Ruch komunikacji miejskiej został zmieniony

W związku z awarią wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej: autobusy linii A, N i D kursują objazdem od Mostu Pokoju przez Plac Wróblewskiego, ulice Pułaskiego i Małachowskiego; autobusy 145 i 146 jadą przez Rondo Reagana, ulicę Szczytnicką, Most Pokoju, Plac Wróblewskiego, ulice Pułaskiego i Małachowskiego. Linie 110, 112, 113, 114 i 120 odjeżdżające spod Galerii Dominikańskiej kierowane są na objazd przez Podwale.

Awaria wodociągu we Wrocławiu Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24 HD