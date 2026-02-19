Doszło do awarii magistrali wodociągowej przy ul. Oławskiej we Wrocławiu.
"Woda zalała jezdnię, wdziera się także do tunelu na wysokości Galerii Dominikańskiej. Droga zamknięta w obu kierunkach. Z powodu awarii ciśnienie wody w kranach na terenie całego miasta może być obniżone, w niektórych miejscach może brakować wody" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Ekipy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są już na miejscu i przystępują do wyłączenia fragmentu magistrali, a służby zabezpieczają teren awarii.
- W pierwszej kolejności musimy wyłączyć fragment tej uszkodzonej magistrali po to, żebyśmy mogli przewracać ciśnienie w sieci wodociągowej. Ono została obniżone, żeby ten wyciek na ulicy był jak najmniejszy, żebyśmy mogli go opanować. W momencie kiedy już wyłączymy fragment magistrali, będziemy mogli przystępować do usunięcia awarii - przekazała na antenie TVN24 Martyna Bańcerek, rzeczniczka MPWiK S.A.
Według rzeczniczki, awaria jest zlokalizowana między pasem jezdni a chodnikiem, jest jednak za wcześnie, żeby mówić o tym, co było jej powodem.
W związku z awarią mieszkańcy Wrocławia nie mają wody. - Szacujemy, że woda powinna wrócić do kranów mieszkańców około godziny 12 - wyjaśnia Bańcerek.
Ruch komunikacji miejskiej został zmieniony
W związku z awarią wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej: autobusy linii A, N i D kursują objazdem od Mostu Pokoju przez Plac Wróblewskiego, ulice Pułaskiego i Małachowskiego; autobusy 145 i 146 jadą przez Rondo Reagana, ulicę Szczytnicką, Most Pokoju, Plac Wróblewskiego, ulice Pułaskiego i Małachowskiego. Linie 110, 112, 113, 114 i 120 odjeżdżające spod Galerii Dominikańskiej kierowane są na objazd przez Podwale.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24