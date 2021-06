Jechał autostradą "pod prąd" i bez świateł, doprowadził do trzech stłuczek

Nie potrafił powiedzieć, jak znalazł się na wrocławskim odcinku autostrady A8, ani dlaczego drogą jedzie "pod prąd". Mężczyzna był trzeźwy, a w trakcie swojej jazdy doprowadził do trzech zdarzeń drogowych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

- Funkcjonariusze otrzymali informację, że autostradą A8 kierowca busa jedzie w kierunku przeciwnym niż nakazany. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do wypadku drogowego - relacjonuje Aleksandra Rodecka z biura prasowego wrocławskiej policji. I dodaje: - Kierujący busem zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym w stronę Warszawy samochodem osobowym. A na skutek zderzenia osobówka uderzyła w samochód ciężarowy. Z kolei elementy rozbitych pojazdów uszkodziły jeszcze jadącego za nimi mercedesa. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>