Drażniący zapach i ewakuacja mieszkańców

Do nocnej interwencji ze środy na czwartek doszło wbudynku przy ulicy Tęczowej 31a we Wrocławiu. Służby otrzymały zgłoszenie o wyczuwalnym intensywnym, drażniącym zapachu.
"Według wstępnych ustaleń jego źródłem może być rozlany octan etylu - łatwopalny rozpuszczalnik o charakterystycznym zapachu, stosowany m.in. w lakierach i klejach" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców strażacy ewakuowali z budynku łącznie około 40 osób. W tym czasie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK, w którym osoby ewakuowane mogły się schronić i ogrzać do czasu zakończenia działań służb.
- Ustaliliśmy, że zapach pochodził od środków użytych do remontu podłóg w lokalu usługowym znajdującym się na parterze, pod mieszkaniami. Przeprowadzono intensywne wietrzenie oraz sprawdzono urządzeniami pomiarowymi, czy w powietrzu nie występują toksyczne substancje - przekazał kpt. Damian Górka, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Akcja straży pożarnej zakończyła się po godz. 2:40, a lokatorzy wrócili do budynku.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia