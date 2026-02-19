Drażniący zapach i ewakuacja mieszkańców

Wrocław Źródło: Google Earth

Do nocnej interwencji ze środy na czwartek doszło wbudynku przy ulicy Tęczowej 31a we Wrocławiu. Służby otrzymały zgłoszenie o wyczuwalnym intensywnym, drażniącym zapachu.

"Według wstępnych ustaleń jego źródłem może być rozlany octan etylu - łatwopalny rozpuszczalnik o charakterystycznym zapachu, stosowany m.in. w lakierach i klejach" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zgłoszenie o drażniącym zapachu uruchomiło akcję służb Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców strażacy ewakuowali z budynku łącznie około 40 osób. W tym czasie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK, w którym osoby ewakuowane mogły się schronić i ogrzać do czasu zakończenia działań służb.

- Ustaliliśmy, że zapach pochodził od środków użytych do remontu podłóg w lokalu usługowym znajdującym się na parterze, pod mieszkaniami. Przeprowadzono intensywne wietrzenie oraz sprawdzono urządzeniami pomiarowymi, czy w powietrzu nie występują toksyczne substancje - przekazał kpt. Damian Górka, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Akcja straży pożarnej zakończyła się po godz. 2:40, a lokatorzy wrócili do budynku.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok