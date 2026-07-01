Z tonącego auta wyciągnęli trzy osoby
W poniedziałek, po godzinie 22 samochód osobowy wypadł z drogi, przebił bariery ochronne na moście w miejscowości Włodzice Wielkie i wpadł do rzeki Bóbr.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, kierując pojazdem marki BMW, na łuku drogi nie dostosował prędkości, wpadł w poślizg, a następnie przebił się przez barierę mostu. Pojazd spadł do rzeki i zaczął się zatapiać" - informuje policja we Lwówku Śląskim.
Trzy osoby trafiły do szpitala
Świadkowie wyciągnęli kierującego oraz dwie pasażerki w wieku 17 i 18 lat z tonącego auta. Jedną z nich reanimowano. Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitala.
Auto zostało już wyciągnięte z wody. Policjanci ustalają okoliczności tego wypadku.
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Źródło: tvn24.pl