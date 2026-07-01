Wrocław Z tonącego auta wyciągnęli trzy osoby Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP SP w Lwówku Śląskim

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W poniedziałek, po godzinie 22 samochód osobowy wypadł z drogi, przebił bariery ochronne na moście w miejscowości Włodzice Wielkie i wpadł do rzeki Bóbr.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 20-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, kierując pojazdem marki BMW, na łuku drogi nie dostosował prędkości, wpadł w poślizg, a następnie przebił się przez barierę mostu. Pojazd spadł do rzeki i zaczął się zatapiać" - informuje policja we Lwówku Śląskim.

Auto utonęło w rzece Źródło zdjęcia: KPP SP w Lwówku Śląskim

Trzy osoby trafiły do szpitala

Świadkowie wyciągnęli kierującego oraz dwie pasażerki w wieku 17 i 18 lat z tonącego auta. Jedną z nich reanimowano. Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitala.

Auto wjechało do rzeki Bóbr Źródło zdjęcia: KPP SP w Lwówku Śląskim

Auto zostało już wyciągnięte z wody. Policjanci ustalają okoliczności tego wypadku.

Samochód został wyciągnęty Źródło zdjęcia: KPP SP w Lwówku Śląskim

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