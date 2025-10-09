Auto dachowało. Nie żyje kobieta, dziecko w szpitalu

Do tragedii doszło w środę, 8 października około godziny 19 na drodze wojewódzkiej nr 296 pomiędzy miejscowościami Węgliniec i Czerwona Woda.
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń 34-letnia kierująca pojazdem marki Renault nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, na łuku drogi zjechała na pobocze, po czym dachowała. Niestety, kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła na miejscu. 11-letnia pasażerka trafiła do szpitala" - informuje zgorzelecka policja.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja. Droga była zablokowana do czasu zakończenia czynności operacyjnych i zabezpieczenia terenu.
