We wrocławskim zoo padły trzy jelenie milu. Powołano komisję

We wrocławskim zoo padły trzy jelenie milu chińskie. Należą do gatunku ssaków kopytnych, które nie występują już w naturze. Ogród zoologiczny powołał komisję, której zadaniem ma być wyjaśnienie okoliczności śmierci zwierząt.

Są wstępne ustalenia

Jak poinformowała w czwartek w rozmowie z tvn24.pl Weronika Łysek, rzeczniczka wrocławskiego zoo, wstępne ustalenia mówią o roślinie, która rosła nieopodal. To była bardzo nagła śmierć, co jest charakterystyczne po zatruciu taką rośliną.

"Dopiero badania toksykologiczne i wirusologiczne będą podstawą do określenia przyczyn zgonu jeleni. Sytuacja, w której w niewyjaśnionych okolicznościach odchodzą nasze zwierzęta, jest dla nas zawsze bardzo trudna. Zapewniamy, że robimy, co w naszej mocy, by ją wyjaśnić i by więcej się nie powtórzyła" - pisze w komunikacie zoo.