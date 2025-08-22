Samica muflona w tarapatach. Utknęła w pniu drzewa

Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 sierpnia rano w lesie w Wałbrzychu - w okolicach Zamku Książ i stajni Stado Ogierów. Przechodząca obok kobieta zauważyła zawierzę, które wpadło w naturalną pułapkę i zawiadomiła służby.

Samica muflona w pustym pniu drzewa

- Zwierzę wpadło do pustego, ściętego już pnia drzewa i samo nie mogło się wydostać. Było mocno wystraszone, ale spokojne. Strażacy wyciągnęli je przy pomocy lin - poinformował starszy kapitan Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Bez widocznych obrażeń uciekło do lasu.

Strażacy uratowali sarnę uwięzioną w pniu drzewa Źródło: KM PSP w Wałbrzychu

- Jak się okazało, to nie była sarna, tylko samica muflona. Te muflony występują rzeczywiście tylko u nas na otwartym terenie, w okolicach Gór Sowich - opisał.

