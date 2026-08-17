Wrocław Roczny chłopiec wypadł z okna, śmigłowiec zabrał go do szpitala Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Ćwik

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Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18. Roczne dziecko wypadło z okna mieszkania na pierwszym piętrze jednego z budynków przy ulicy Kolejarskiej w Wałbrzychu.

- Kobieta opiekowała się rocznym synem oraz nastoletnią córką. Dziewczynka otworzyła okno, ponieważ chciała przewietrzyć pokój i poszła do kuchni, gdzie jej mama przygotowywała kolację. Gdy ta zauważyła, co się stało, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112 - przekazał tvn24.pl nadkom. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dodał, że matka dzieci była trzeźwa.

Chłopiec po upadku był przytomny, do szpitala przetransportowano go śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Na szczęście, potłuczenia nie były duże, nic poważnego mu się nie stało - dodał policjant.

Matce dziecka została udzielona pomoc psychologiczna.