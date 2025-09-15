Auto uderzyło w drzewo. Jedna osoba nie żyje

Wałbrzych Źródło: Google Earth

12 września po godzinie 14.30 dyżurny wałbrzyskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na ul. Świdnickiej, w którym brały udział cztery osoby jadące samochodem osobowym.

"18-letnia kierująca jechała pojazdem w kierunku ul. Noworudzkiej i w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze zjechała na przeciwległy pas ruchu, następnie na chodnik i uderzyła w przydrożne drzewo" - informuje wałbrzyska policja w komunikacie.

Auto uderzyło w drzewo Źródło: KMP w Wałbrzychu

Jedna osoba nie żyje

Do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała przetransportowano jednego z pasażerów - 45-latka. Drugi - 43-latek - zginął na miejscu. Kierującej i kolejnemu z pasażerów nic poważnego się nie stało.

Policjanci zatrzymali 18-latce prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Kierująca była trzeźwa. Funkcjonariusze prowadzą dalsze postępowanie celem ustalenia pełnych okoliczności tego wypadku.

Tragiczny wypadek w Wałbrzychu Źródło: KMP w Wałbrzychu