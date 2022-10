17-latek z zakazem prowadzenia pojazdów złapany za kółkiem. "To była jego dwunasta kontrola"

- Wygląda to tak, że my go zatrzymujemy, stawiamy zarzut i sporządzamy dokumentację, która trafia następnie do sądu. A potem czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy. W międzyczasie on znowu wsiada za kierownicę, my znów go zatrzymujemy i schemat się powtarza - tłumaczy Mariusz Świeży, oficer prasowy wałbrzyskiej policji.