W niedzielę odbyły się ponowne wybory w obwodzie nr 14 w Trzebnicy, gdzie uprawnionych do głosowania było 1254 mieszkańców. Frekwencja w powtórnym głosowaniu wyniosła 54,61 proc. i był wyższa niż w kwietniowych wyborach, kiedy do urny poszło w tym obwodzie 51,52 proc. uprawnionych.

Wyniki ponownego głosowania w tym obwodzie zostały dodane do liczby głosów w pozostałych obwodach, które kandydaci otrzymali w kwietniowych wyborach. To według protokołu opublikowanego na stronie Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu dało zwycięstwo w pierwszej turze Długozimie.