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Wrocław

Stracił panowanie nad autem. Dwie osoby w szpitalu

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Wypadek na A4
Auto roztrzaskało się na A4 w stronę Katowic
Źródło wideo: KPP w Strzelcach Opolskich
Źródło zdj. gł.: KPP w Strzelcach Opolskich
W niedzielne popołudnie BMW z trzema mężczyznami rozbiło się na autostradzie A4 w kierunku Katowic, po tym jak kierowca stracił panowanie nad autem w czasie ulewy. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kierowca został ukarany.

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 17.30 na 277. kilometrze autostrady A4 w kierunku Katowic. Na miejscu znajdował się doszczętnie zniszczony samochód osobowy marki BMW, którym podróżowało trzech młodych mężczyzn. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydostać podróżujących z zakleszczonego auta.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, 29-letni mieszkaniec województwa śląskiego nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. W chwili zdarzenia na tym odcinku autostrady występowały intensywne opady deszczu. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w barierę energochłonną" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Wypadek na A4
Wypadek na A4
Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

Dwie osoby trafiły do szpitala

Kierowca był trzeźwy. On oraz jeden z pasażerów zostali przetransportowani przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Po przebadaniu okazało się, że doznali jedynie ogólnych potłuczeń ciała, a ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

29-latek został ukarany mandatem karnym za spowodowanie zdarzenia drogowego.

Stracił panowanie nad autem
Stracił panowanie nad autem
Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich

Dwie osoby w szpitalu
Dwie osoby w szpitalu
Źródło zdjęcia: KPP w Strzelcach Opolskich
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Autostrada A4Wypadek
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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