Podczas bójki w ruch poszły noże. Zarzuty dla czterech osób
Do bójki doszło w parku miejskim w Ścinawie. Ze zgłoszenia, które otrzymały służby wynikało, że jeden z uczestników - zakrwawiony i z nożem w ręce - wszedł do przychodni weterynaryjnej.
Policjanci od razu się tam pojawili. Stan 20-latka był bardzo poważny. Pomocy udzielił mu jeden z policjantów.
- Wykorzystał swoją specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz dostępne na miejscu środki medyczne i podjął czynności ratujące życie mężczyzny aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego - poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
20-latek trafił do szpitala.
Zatrzymali trzy osoby
Jeszcze tej samej nocy, policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. To 16-, 30- i 41-latek, którzy również mieli brać udział w bójce w parku.
- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy uczestnikami zdarzenia doszło do sprzeczki słownej, która następnie przerodziła się w bójkę z użyciem noży. W jej wyniku 20-letni mężczyzna doznał rany kłutej stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla jego życia - przekazała policjantka.
Trzej dorośli usłyszeli zarzuty
Odpowiedzialności za to zdarzenia nie uniknie też ranny 20-latek. Trzem dorosłym mężczyzną przedstawiono zarzut udziału w bójce z użyciem noży, podczas której jej uczestnicy zostali narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania poważnych obrażeń ciała.
W mieszkaniach dwóch zatrzymanych policjanci zabezpieczyli też marihuanę. Co oznacza, że te osoba odpowiedzą dodatkowo za posiadanie środków odurzających.
- Z kolei 16-letni uczestnik zdarzenia został zatrzymany i trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Następnego dnia został doprowadzony do sądu, który zdecydował o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - poinformowała podkomisarz Serafin.
Sprawa nastolatka toczy się w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Dwóm mężczyznom grożą surowsze kary
Za używanie noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu podczas bójki lub pobicia grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Dwóch najstarszych uczestników zdarzenia w Ścinawie to recydywiści, dlatego im grozi surowsza kara.