Wrocław Podczas bójki w ruch poszły noże. Zarzuty dla czterech osób Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Bójka w Ścinawie. Jeden z mężczyzn ma poważną ranę kłutą Źródło wideo: KPP Lubin Źródło zdj. gł.: KWP Wrocław

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Do bójki doszło w parku miejskim w Ścinawie. Ze zgłoszenia, które otrzymały służby wynikało, że jeden z uczestników - zakrwawiony i z nożem w ręce - wszedł do przychodni weterynaryjnej.

Policjanci od razu się tam pojawili. Stan 20-latka był bardzo poważny. Pomocy udzielił mu jeden z policjantów.

- Wykorzystał swoją specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz dostępne na miejscu środki medyczne i podjął czynności ratujące życie mężczyzny aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego - poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

20-latek trafił do szpitala.

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Zatrzymali trzy osoby

Jeszcze tej samej nocy, policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. To 16-, 30- i 41-latek, którzy również mieli brać udział w bójce w parku.

- Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pomiędzy uczestnikami zdarzenia doszło do sprzeczki słownej, która następnie przerodziła się w bójkę z użyciem noży. W jej wyniku 20-letni mężczyzna doznał rany kłutej stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla jego życia - przekazała policjantka.

Uczestnicy bójki sięgali też po noże Źródło zdjęcia: KWP Wrocław

Trzej dorośli usłyszeli zarzuty

Odpowiedzialności za to zdarzenia nie uniknie też ranny 20-latek. Trzem dorosłym mężczyzną przedstawiono zarzut udziału w bójce z użyciem noży, podczas której jej uczestnicy zostali narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania poważnych obrażeń ciała.

W mieszkaniach dwóch zatrzymanych policjanci zabezpieczyli też marihuanę. Co oznacza, że te osoba odpowiedzą dodatkowo za posiadanie środków odurzających.

- Z kolei 16-letni uczestnik zdarzenia został zatrzymany i trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Następnego dnia został doprowadzony do sądu, który zdecydował o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - poinformowała podkomisarz Serafin.

Sprawa nastolatka toczy się w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Dwóm mężczyznom grożą surowsze kary

Za używanie noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu podczas bójki lub pobicia grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Dwóch najstarszych uczestników zdarzenia w Ścinawie to recydywiści, dlatego im grozi surowsza kara.