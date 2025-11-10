Mężczyzna został zatrzymany Źródło: tvn24.pl

Policja podkreśla, że obecnie funkcjonariusze bazują na wersji przedstawionej przez 16-latkę. Wynika z niej, że dziewczyna w sobotę około 16:30 wracała do domu przez Ściegny - jedną z miejscowości w gminie Podgórzyn. Wtedy to koło niej zatrzymał się bus, którego kierowca zaproponował jej podwiezienie. Kiedy dziewczyna odmówiła, siedzący za kierownicą mężczyzna miał się stać agresywny.

- Z naszych ustaleń wynika, że próbował siłą wciągnąć dziewczynę do auta. Nie udało mu się to, bo napastnika spłoszył przejeżdżający drogą kierowca - opowiada podinsp. Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

Napastnik odjechał, a poszkodowana natychmiast zaalarmowała policję. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego policji w Jeleniej Górze rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Do trzech lat więzienia

- Policjanci zaczęli gromadzić materiał dowodowy, rozpytywali świadków i przeglądali zapisy monitoringów. Ustalili, że mężczyzną, który może mieć związek ze zdarzeniem, jest 30-latek z powiatu kamiennogórskiego - przekazuje podinsp. Bagrowska.

Mężczyzna nie był wcześniej znany policji. W czasie rozmów z funkcjonariuszami przedstawił swoją wersję zdarzeń, która - jak przekazuje rzeczniczka policji w Jeleniej Górze - będzie weryfikowana.

- Mężczyzna jest podejrzewany o próbę przymuszenia nieletniej do określonego zachowania, co zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności - zaznacza policjantka.

Początkowa faza czynności

Do sprawy odniosła się też prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Poinformowała, że prokuratura nadzoruje czynności procesowe związane ze sprawą. Potwierdziła, że postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania pozbawienia wolności szesnastolatki oraz zmuszenia jej do określonego zachowania.

- Jesteśmy na początkowej fazie czynności. Pokrzywdzona nie została jeszcze przesłuchana. W poniedziałek odbędą się czynności z udziałem zatrzymanego - przekazała Węglarowicz-Makowska.

