Wrocław Ostrze w cukierku dla dziecka, sprawę bada policja

Niebezpieczna sytuacja podczas Halloween Źródło zdj. gł.: Radu Bercan/Shutterstock

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Jak przekazała dolnośląska policja, do incydentu doszło w powiecie ząbkowickim.

- W jednym z cukierków, które dzieci zebrały podczas Halloween rodzice odkryli niebezpieczny przedmiot. Było to najprawdopodobniej ostrze temperówki. Sprawa będzie wyjaśniana - mówi Przemysław Ratajczyk z wrocławskiej komendy wojewódzkiej policji.

Kwalifikowane jako narażenie na niebezpieczeństwo

O podobnych zdarzeniach informowali w sobotę i niedzielę internauci w mediach społecznościowych. Doniesienia te dotyczyły między innymi Kołobrzegu i Mysłowic. Tam policjanci nie dostali jednak oficjalnych zgłoszeń.

Podobne incydenty zdarzały się też w minionych latach. Policja kwalifikuje takie zdarzenia jako narażenie człowieka na niebezpieczeństwo.

Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodeks karny

Co roku policja apeluje do rodziców i opiekunów dzieci o dokładne przejrzenie zebranych słodyczy i zgłaszanie podobnych przypadków.