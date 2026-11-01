Ostrze w cukierku dla dziecka, sprawę bada policja
Jak przekazała dolnośląska policja, do incydentu doszło w powiecie ząbkowickim.
- W jednym z cukierków, które dzieci zebrały podczas Halloween rodzice odkryli niebezpieczny przedmiot. Było to najprawdopodobniej ostrze temperówki. Sprawa będzie wyjaśniana - mówi Przemysław Ratajczyk z wrocławskiej komendy wojewódzkiej policji.
Kwalifikowane jako narażenie na niebezpieczeństwo
O podobnych zdarzeniach informowali w sobotę i niedzielę internauci w mediach społecznościowych. Doniesienia te dotyczyły między innymi Kołobrzegu i Mysłowic. Tam policjanci nie dostali jednak oficjalnych zgłoszeń.
Podobne incydenty zdarzały się też w minionych latach. Policja kwalifikuje takie zdarzenia jako narażenie człowieka na niebezpieczeństwo.
Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Co roku policja apeluje do rodziców i opiekunów dzieci o dokładne przejrzenie zebranych słodyczy i zgłaszanie podobnych przypadków.