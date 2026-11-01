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Wrocław

Ostrze w cukierku dla dziecka, sprawę bada policja

cukierki
Niebezpieczna sytuacja podczas Halloween
Źródło zdj. gł.: Radu Bercan/Shutterstock
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W jednym z cukierków, która dziecko zebrało podczas Halloween, było ostrze, prawdopodobnie z temperówki. Rodzice zawiadomili policję.

Jak przekazała dolnośląska policja, do incydentu doszło w powiecie ząbkowickim.

- W jednym z cukierków, które dzieci zebrały podczas Halloween rodzice odkryli niebezpieczny przedmiot. Było to najprawdopodobniej ostrze temperówki. Sprawa będzie wyjaśniana - mówi Przemysław Ratajczyk z wrocławskiej komendy wojewódzkiej policji.

Kwalifikowane jako narażenie na niebezpieczeństwo

O podobnych zdarzeniach informowali w sobotę i niedzielę internauci w mediach społecznościowych. Doniesienia te dotyczyły między innymi Kołobrzegu i Mysłowic. Tam policjanci nie dostali jednak oficjalnych zgłoszeń.

Podobne incydenty zdarzały się też w minionych latach. Policja kwalifikuje takie zdarzenia jako narażenie człowieka na niebezpieczeństwo.

Art.  160. §  1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Kodeks karny

Co roku policja apeluje do rodziców i opiekunów dzieci o dokładne przejrzenie zebranych słodyczy i zgłaszanie podobnych przypadków. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Halloween w Polsce i na świeciedzieciPolicja
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