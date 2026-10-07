Wrocław Trzech rowerzystów rannych. Kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa grupie rowerzystów. Trzy osoby zostały ranne Źródło wideo: Dolnośląska policja Źródło zdj. gł.: KPP w Lubinie

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Do zdarzenia doszło 6 października o 17.49 na wiadukcie przy ul. Działkowej w Polkowicach.

"Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającym się czterem rowerzystom. Niestety, w wyniku zdarzenia trzech rowerzystów odniosło obrażenia ciała" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubinie.

Wjechał w grupę rowerzystów Źródło zdjęcia: KPP w Lubinie

Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego wszyscy trzej rowerzyści zostali przetransportowani do szpitala na dalsze badania.

Trzech rowerzystów poszkodowanych po zderzeniu z autem Źródło zdjęcia: KPP w Lubinie

Kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce

Jak relacjonuje policja, sprawca tego zdarzenia miał tłumaczyć funkcjonariuszom, że tuż przed wykonaniem manewru został oślepiony przez słońce i z tego powodu nie widział rowerzystów.

Kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce Źródło zdjęcia: KPP w Lubinie