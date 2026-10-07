Trzech rowerzystów rannych. Kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce. Nagranie
Do zdarzenia doszło 6 października o 17.49 na wiadukcie przy ul. Działkowej w Polkowicach.
"Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającym się czterem rowerzystom. Niestety, w wyniku zdarzenia trzech rowerzystów odniosło obrażenia ciała" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubinie.
Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego wszyscy trzej rowerzyści zostali przetransportowani do szpitala na dalsze badania.
Kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce
Jak relacjonuje policja, sprawca tego zdarzenia miał tłumaczyć funkcjonariuszom, że tuż przed wykonaniem manewru został oślepiony przez słońce i z tego powodu nie widział rowerzystów.
Źródło: tvn24.pl