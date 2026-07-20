Wrocław Stracił panowanie nad autem, uderzył w latarnię Aleksandra Arendt-Czekała |

Oława. Kierowca uderzył z impetem w latarnię Źródło wideo: FB/ Oława Na Sygnale

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niebezpieczna sytuacja na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Chrobrego w Oławie (Dolny Śląsk). W niedzielę o godzinie 15 kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

To, jak doszło do tej kolizji, widać na nagraniu opublikowanym na profilu "Oława Na Sygnale".

Auto stanęło dęba

- Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię, uszkadzając również znak drogowy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, a kierowca był trzeźwy - poinformowała asp. sztab. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka oławskiej policji.

Kosztowny błąd

21-latka ukarano mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Otrzymał też dziesięć punktów karnych. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta.

Przypominają, że podczas deszczowej pogody warto zdjąć nogę z gazu, zachować większy odstęp od poprzedzających pojazdów i unikać gwałtownych manewrów.

- Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od obowiązujących ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim od rozsądku kierowcy - dodała asp. sztab. Polerowicz.