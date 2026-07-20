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Wrocław

Stracił panowanie nad autem, uderzył w latarnię

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Auto stanęło dęba
Oława. Kierowca uderzył z impetem w latarnię
Źródło wideo: FB/ Oława Na Sygnale
21-letni kierowca stracił panowanie nad autem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię. Nic mu się nie stało. Został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto trafiło dziesięć punktów.

Niebezpieczna sytuacja na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Chrobrego w Oławie (Dolny Śląsk). W niedzielę o godzinie 15 kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

To, jak doszło do tej kolizji, widać na nagraniu opublikowanym na profilu "Oława Na Sygnale".

Auto stanęło dęba
Auto stanęło dęba

- Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię, uszkadzając również znak drogowy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, a kierowca był trzeźwy - poinformowała asp. sztab. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka oławskiej policji.

Kosztowny błąd

21-latka ukarano mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Otrzymał też dziesięć punktów karnych. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta.

Przypominają, że podczas deszczowej pogody warto zdjąć nogę z gazu, zachować większy odstęp od poprzedzających pojazdów i unikać gwałtownych manewrów.

- Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od obowiązujących ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim od rozsądku kierowcy - dodała asp. sztab. Polerowicz.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Policja
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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