Stracił panowanie nad autem, uderzył w latarnię
Niebezpieczna sytuacja na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Chrobrego w Oławie (Dolny Śląsk). W niedzielę o godzinie 15 kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.
To, jak doszło do tej kolizji, widać na nagraniu opublikowanym na profilu "Oława Na Sygnale".
- Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię, uszkadzając również znak drogowy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, a kierowca był trzeźwy - poinformowała asp. sztab. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka oławskiej policji.
Kosztowny błąd
21-latka ukarano mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Otrzymał też dziesięć punktów karnych. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta.
Przypominają, że podczas deszczowej pogody warto zdjąć nogę z gazu, zachować większy odstęp od poprzedzających pojazdów i unikać gwałtownych manewrów.
- Bezpieczeństwo na drodze zależy nie tylko od obowiązujących ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim od rozsądku kierowcy - dodała asp. sztab. Polerowicz.