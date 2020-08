Narkotyki we krwi i żołądku 3,5-letniego Kacpra. "Połknął je na chwilę przed utonięciem". Ojciec oskarżony

Ojciec jedynym podejrzanym

Metamfetamina we krwi dziecka

W sierpniu śledztwo się zakończyło. W środę Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi B. Wynika z niego, że oprócz alkoholu, mężczyzna miał we krwi amfetaminę i metamfetaminę. Śledczy ustalili, że narkotyki leżały w ogólnodostępnym miejscu. Dowody wskazują, że 3,5-letni Kacper zażył je chwilę przed śmiercią.

- W toku badań histopatologicznych i toksykologicznych ustalono, że we krwi dziecka i jego żołądku znajdowały się środki psychotropowe w postaci metamfetaminy. Według biegłych środki te zostały zażyte przez dziecko doustnie na stosunkowo krótki czas przed zgonem i mogły występować u niego zaburzenia psychofizyczne odpowiadające stanowi po użyciu tej substancji. W przypadku wchłonięcia całej substancji z żołądka do krwi - co nie nastąpiło z uwagi na zgon dziecka - doprowadziłoby to do stanu jego odurzenia - informuje Tomasz Czułowski, rzecznik jeleniogórskiej prokuratury okręgowej.