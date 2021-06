Spacer w chmurach, ponad konarami drzew

Ścieżka w chmurach w Świeradowie-Zdroju 3 czerwca przyjęła pierwszych turystów. Frekwencja nie zawiodła, co miał okazję obserwować Tomasz Kanik, reporter TVN24. - Jest tu dość wysoko, jeśli ktoś ma lęk wysokości. Przestrzeni nie brakuje, można do wszystkiego nabrać dystansu lub spojrzeć z góry na wszystkich - mówił Kanik. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>