Szukają 48 skrzyń wypełnionych nazistowskim złotem. "Wiemy, że we właściwym miejscu"

Skarby "ukryte w 12 lokalizacjach"

Skarby miały zostać ukryte w jednym miejscu na terenie Opolszczyzny i w 11 na na terenie Dolnego Śląska. Miejscem na Opolszczyźnie ma być pałac w Minkowskiem (powiat namysłowski). Okazuje się, że niedawno ruszyły tam prace poszukiwawcze. Szeroko opisały je brytyjskie dzienniki "The Sun" i "Daily Mail". Jak opisują prace poszukiwawcze to także wynik historii kobiety o imieniu Inge. Niemka pracowała w pałacu i miała być wybranką oficera SS o nazwisku von Stein. Mężczyzna miał przekonać Ingę do tego, by strzegła ukrytego w pałacu skarbu.

"Powiedziała nam, by szukać tutaj"

- Wiemy, że szukamy we właściwym miejscu, ponieważ przedstawiciele fundacji kilkukrotnie rozmawiali z Inge przed jej śmiercią. To ona powiedziała nam, by szukać tutaj - powiedział Roman Furmaniak z Fundacji Śląski Pomost dziennikowi "Daily Mail". I dodał, że - w trakcie prac prowadzonych na terenie pałacu - archeolodzy i przedstawiciele fundacji będą kopać do głębokości pięciu metrów. - 75 lat temu to miejsce zostało zabezpieczone przez specjalistów. Teraz my potrzebujemy specjalistów, by je odkryć - podkreślił Furmaniak. Jego zdaniem niewykluczone jest także, odkrycie szczątków pięciu francuskich więźniów wojennych, którzy mieli zostać zabici na terenie pałacu zaraz po tym, gdy pomogli ukryć skarb. A dokładnie 48 skrzyń ze złotem.