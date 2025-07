Skrzyżowanie i dwa przejścia dla pieszych jej nie przeszkadzały. Za kobietą jechali policjanci

Nieodpowiedzialne zachowanie 45-latki. Wysoki mandat i punkty karne

Do zatrzymania doszło w środę (23 lipca) na drodze krajowej numer 15 w Miliczu.

Policjanci, jadący nieoznakowanym radiowozem, zarejestrowali moment, w którym mieszkanka powiatu trzebnickiego wyprzedzała inny pojazd na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych.

45-latkę zatrzymali policjanci Źródło: KWP we Wrocławiu

Kobieta została zatrzymana do kontroli drogowej. Jak informuje podkomisarz Daria Szydłowska z policji w Miliczu, funkcjonariusze ukarali kierującą mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a do jej konta dopisali 25 punktów karnych, "co niesie poważne konsekwencje dla dalszego posiadania uprawnień do kierowania pojazdami". Zgodnie z obowiązującym prawem po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, osoba, która prawo jazdy posiada dłużej niż rok, jest kierowana na badanie psychologiczne i egzamin sprawdzający kwalifikacje.