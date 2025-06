Raz do przodu, raz do tyłu. 80-latek za kierownicą z ponad dwoma promilami

Lubin Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące pijanego kierowcy. Na miejsce wysłano patrol.

Jak ustalili policjanci, 28-latek zauważył mężczyznę, który - jego zdaniem - "dziwnie zachowywał się za kierownicą". Jak relacjonował, raz jechał do przodu, a raz do tyłu. Kiedy 28-latek zbliżył się do kierowcy, wyczuł silną woń alkoholu. Postanowił działać, zabrał mu kluczyki i zawiadomił policjantów.

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie

- Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 80-latka. Alkomat wskazał w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Miał problemy z utrzymaniem równowagi - informuje aspirant sztabowa Sylwia Serafin z policji w Lubinie. I dodaje, że senior tłumaczył, że "wypił alkohol, a do domu jakoś musiał wrócić".

Obywatelskie zatrzymanie 80-latka Źródło: KPP w Lubinie

Samochód 80-latka odholowano na policyjny parking, mężczyźnie zatrzymano też prawo jazdy. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo