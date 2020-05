"Okradał sklepy i stwarzał zagrożenie epidemiologiczne". Tym razem nie chodzi o koronawirusa

Kilkadziesiąt razy miał okradać sklepy w Lubaniu (województwo dolnośląskie). Robił to - jak relacjonują śledczy - po samowolnym przerwaniu leczenia gruźlicy. Tym samym 35-latek miał tworzyć zagrożenie epidemiologiczne. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Marcin K. przez kilka miesięcy 2019 roku, a także od lutego do maja tego roku - według śledczych - niemal 30 razy okradł sklepy na terenie Lubania. Jak wyliczają, łupem mężczyzny padały nie tylko artykuły spożywcze, ale też alkohol, perfumy, kosmetyki i artykuły higieniczne. W jednym ze sklepów K. miał też znieważyć pracującego tam ochroniarza.

Jednak, jak wskazuje prokuratura, to nie jedyne, co można zarzucić 35-latkowi. - Nieposiadający stałego miejsca zamieszkania K. cierpi na gruźlicę prątkującą. Mężczyzna celowo i bez uzasadnionego powodu przerwał swoje leczenie i pomimo kilkukrotnych prób pomocy w leczeniu, konsekwentnie go odmawiał - relacjonuje Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.