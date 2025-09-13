Ukradli krzyż ze świątyni i podziurawili dach. "To coś więcej niż cios"

Ksiądz Mirosław Drapała, proboszcz parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Legnicy opowiada, że system alarmowy poinformował o tym, że coś złego dzieje się na ternie parafii w sobotę (13 września) około godziny 5 rano. - Sprawcy za pomocą drabiny dostali się na dach i za pomocą narzędzi odcięli krzyż, który wieńczył kopułę. Wymiary krzyża to dwa na dwa metry. Jestem przekonany, że gdyby nie interwencja grupy z firmy ochroniarskiej, stracilibyśmy kolejne, krzyże - opowiada duchowny.
Proboszcz podkreśla, że osoby, które wdrapały się na 15-metrową świątynię wbijali kotwy w poszycie dachu. - W ten sposób zniszczyli ponad sto metrów kwadratowych połaci dachu. Natychmiast wezwałem firmę dekarską. Było to tym bardziej pilne, że zapowiadane są opady - zaznacza ksiądz.
O sprawie jako pierwszy poinformował portal lca.pl.
Proboszcz: motywacja niezrozumiała i bolesna
Duchowny podkreśla, że - jego zdaniem - sprawcy nie działali dla zysku.
- Skradziony został krzyż, który miał dużą wartość dla wiernych. Nie był jednak ze złota, tylko ze stali nierdzewnej. Osoby, które się tego dopuściły zniszczyły dach z miedzianej blachy, która pewnie byłaby bardziej cenna. Motywacja sprawców jest dla nas niezrozumiała i bolesna - zauważa.
Wskazuje, że jego zdaniem doszło do znieważenia przedmiotu kultu religijnego.
- Wszystko wydarzyło się w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Świętego. To coś więcej, niż cios dla naszej wspólnoty. Nie rozumiem, jak takie rzeczy mogą dziać się w kraju chrześcijańskim - przyznaje proboszcz.
Poszukiwani
Komisarz Jagoda Ekiert z legnickiej komendy miejskiej przekazuje, że sprawców szuka policja.
- Analizujemy zgromadzone w sprawie dowody. Staramy się ustalić, kto odpowiada za to zdarzenie - informuje policjantka.
Autorka/Autor: bż/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: lca.pl