Autobus potrącił 15-latka. Był na przejściu dla pieszych

Autobus potrącił 15-latka na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło w piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Rzeczypospolitej i Moniuszki w Legnicy. Służby otrzymały informację o potrąceniu na przejściu dla pieszych.

15-latek potrącony przez autobus

Jak poinformowała oficer prasowa legnickiej policji, doszło do potrącenia 15-letniego chłopca na przejściu dla pieszych przez autobus. - Chłopiec trafił do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, nikt oprócz niego nim nie jechał. Na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto zawinił. Prowadzone są czynności w tej sprawie, policjanci wykonali oględziny na miejscu zdarzenia - przekazała komisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

Chłopcu - jak informują lokalne media - zanim na miejscu pojawiły się służby pomagali świadkowie zdarzenia.