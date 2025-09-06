Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę rano na ulicy Nowodworskiej w Legnicy.
Na miejscu pracują policjanci wydziału ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza. Czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratora.
Kierowca nie żyje, pasażer nie odniósł obrażeń
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem 38-letni mieszkaniec Legnicy, jadąc ulicą Nowodworską, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna - jak przekazuje policja - prawdopodobnie nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Niestety, pomimo reanimacji prowadzonej na miejscu, 38-latka nie udało się uratować.
Mężczyzna jechał z 23-latkiem. Pasażer nie odniósł obrażeń. Miał zapięte pasy bezpieczeństwa.
Autorka/Autor: mag/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Legnicy