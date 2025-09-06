Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w sobotę rano na ulicy Nowodworskiej w Legnicy.

Na miejscu pracują policjanci wydziału ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza. Czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelny wypadek w Legnicy Źródło: KPP w Legnicy

Kierowca nie żyje, pasażer nie odniósł obrażeń

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem 38-letni mieszkaniec Legnicy, jadąc ulicą Nowodworską, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna - jak przekazuje policja - prawdopodobnie nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Niestety, pomimo reanimacji prowadzonej na miejscu, 38-latka nie udało się uratować.

Mężczyzna jechał z 23-latkiem. Pasażer nie odniósł obrażeń. Miał zapięte pasy bezpieczeństwa.

Śmiertelny wypadek w Legnicy Źródło: KPP w Legnicy