Prokuratura: ojciec z premedytacją wjechał w busa, którym podróżowały dzieci z matką. Został aresztowany

32-latek usłyszał zarzuty

Prokurator skierował do sądu wniosek o aresztowanie 32-latka na trzy miesiące. Śledczy obawiali się, że pozostawanie podejrzanego na wolności może mieć wpływ na tok postępowania, a także na życie prywatne rodziny, w tym być może na zeznania jej członków. Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w czwartek przychylił się do tego wniosku i tymczasowo aresztował Patryka W. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.

Kierowca audi to ojciec dzieci z busa. "Zajechał drogę z premedytacją"

Od początku lokalne media podawały, że kierujący audi to ojciec dzieci, które znajdowały się w busie. Dzieci, wraz z mamą, miały jechać do mieszkania swojej babci, a mężczyzna chciał im to najprawdopodobniej uniemożliwić. - Według wstępnych ustaleń uderzenie było celowe - zaznaczył Marcin Ząbek, ale nie chciał podawać szczegółów.

- Para się nie dogadywała. Pani stwierdziła, że chce się przenieść do swojej matki, wynajęła w tym celu kierowcę z busem, no i chciała się przenieść. Zrobiła to w godzinach porannych, kiedy jej mąż był w pracy. On dowiedział się o tym od swojej najbliższej rodziny, że matka z dziećmi się pakują i wyjeżdżają, więc natychmiast ruszył, żeby ich spotkać. Doszło do tego w miejscowości Łagiewniki. Wszystkie relacje, jakie mamy, poza podejrzanym, wskazują na to, że zajechał on drogę z premedytacją - tłumaczy Tomasz Fedorszczak, Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie.