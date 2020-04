Quarantanamera w oknach i na balkonach. "To, co robimy, to generowanie radości i uśmiechu"

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL - Pomysł na naszą kampanię wziął się z potrzeby serca, z tęsknoty za uśmiechem, za ludźmi. Jest też wyrazem sprzeciwu przeciwko depresji, która trochę wkraczała w nasze nastroje w piątym tygodniu lockdownu - mówi Katarzyna Marchocka, pomysłodawczyni Quarantanamery. I dodaje: - To, co robimy, to generowanie radości i uśmiechu.