Miał wypadek w górach i nie pamiętał, kiedy skończył kwarantannę. Ratownicy w kombinezonach ruszyli z pomocą

Kombinezony, maseczki i rękawiczki

"Pomimo groźnego upadku rowerzysta nie stracił przytomności. Z zebranego wywiadu wynikało, że niedawno wrócił z Portugalii, ale nie był w stanie określić, kiedy nastąpiło zakończenie obowiązkowej kwarantanny" - relacjonują ratownicy na swoim facebookowym profilu. I dlatego - jak tłumaczą - podjęto decyzję o konieczności użycia strojów ochronnych. Tak, by zapewnić bezpieczeństwa ratownikom. Zanim ruszyli do akcji założyli więc kombinezony ochronne, maseczki i rękawiczki. Tego, by nikt nie zbliżał się do poszkodowanego pilnował patrol wałbrzyskiej straży miejskiej. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA