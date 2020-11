Zmarł Zbigniew Hercuń, wójt gminy Lubań na Dolnym Śląsku. Od kilku dni był objęty kwarantanną, pracował zdalnie. W sobotę nad ranem jego stan gwałtownie się pogorszył. Trafił do szpitala, nie udało się go uratować. Był zakażony koronawirusem.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 listopada 2020 r. odszedł od nas Wójt Gminy Lubań - Zbigniew Hercuń. Do końca swoich dni pełnił obowiązki Wójta. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - przekazali pracownicy Urzędu Gminy Lubań.

Dziesięć lat na stanowisku

Lokalny portal eluban.pl informuje, że wójt gorzej zaczął się czuć pod koniec ubiegłego tygodnia. We wtorek zgłosił się do lekarza. Został objęty kwarantanną, skierowano go na wykonanie testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Hercuń nie przestał pełnić swoich obowiązków. Zdecydował się na pracę zdalną.