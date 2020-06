W zakładzie opiekuńczo-leczniczym miała działać komisja wyborcza, przez koronawirusa jej nie będzie

Komisji nie będzie, ale chętni pacjenci zagłosują

Jednak komisarz wyborczy - ze względu na odnotowane w ZOL zakażenia koronawirusem - podjął decyzję o likwidacji lokalu wyborczego przeznaczonego dla pacjentów. Gdyby takiej decyzji nie podjęto, to, jak informuje Jakub Marcin Szmigiel, komisarz wyborczy w Jeleniej Górze, komisja chodziłaby od łóżka do łóżka zbierając głosy i wrzucając je do specjalnych urn. Jednak takie rozwiązanie niosło ryzyko przemieszania się osób zdrowych z chorymi, a także narażało członków komisji wyborczej na zakażenie koronawirusem. Dlatego zdecydowano się na inne rozwiązanie. Pacjentów zapytano o to, czy zamierzają oddać głos w nadchodzących wyborach. Jak mówi przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, taką chęć wyraziło 12 osób. A lekarze stwierdzili, że stan zdrowia pacjentów pozwala na to, by głosy oddali w komisjach właściwych dla swojego miejsca zamieszkania. Reszta hospitalizowanych w zakładzie osób w wyborach udziału wziąć nie chce. Co jeśli zmienią zdanie?