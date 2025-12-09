Autobus stanął w płomieniach

Do zdarzenia doszło w powiecie kamiennogórskim Źródło: Google Earth

Do pożaru autobusu doszło po godzinie 11.30 na drodze wojewódzkiej nr 367 pomiędzy Kamienną Górą a Szarocinem.

- Doszło do samozapłonu autobusu. Kierowca oraz pasażerka opuścili pojazd i wezwali służby ratunkowe na miejsce - mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Pożar autobusu na drodze między Kamienną Górą a Szarocinem Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

"Trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Według wstępnych informacji nie odnotowano osób poszkodowanych" - informowała przed godz. 12 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Akcja gaśnicza po pożarze autobusu Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

Utrudnienia w ruchu

Droga na czas prowadzonych działań jest zamknięta dla ruchu pojazdów. Został wyznaczony objazd dla pojazdów osobowych przez Pisarzowice. Pojazdy ciężarowe będą musiały poczekać, aż służby odblokują drogę.

