Autobus stanął w płomieniach

Do pożaru autobusu doszło po godzinie 11.30 na drodze wojewódzkiej nr 367 pomiędzy Kamienną Górą a Szarocinem.
- Doszło do samozapłonu autobusu. Kierowca oraz pasażerka opuścili pojazd i wezwali służby ratunkowe na miejsce - mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
"Trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Według wstępnych informacji nie odnotowano osób poszkodowanych" - informowała przed godz. 12 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
Utrudnienia w ruchu
Droga na czas prowadzonych działań jest zamknięta dla ruchu pojazdów. Został wyznaczony objazd dla pojazdów osobowych przez Pisarzowice. Pojazdy ciężarowe będą musiały poczekać, aż służby odblokują drogę.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze