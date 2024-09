Awaria oczyszczalni ścieków. Nieczystości trafiają do rzeki

Podczas powodzi doszło do awarii oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Od ponad tygodnia nieczystości trafiają prosto do rzeki Bóbr. Sanepid rekomenduje nie pić wody „prosto z kranu”.

Do awarii oczyszczalni ścieków doszło w niedzielę, 15 września, w trakcie największych opadów w regionie. Z powodu usterki ścieki wpadają bezpośrednio do rzeki. - Ścieki trafiają do Bobru, są ograniczane rękawami sorpcyjnymi, nie ma innej możliwości. Na rzece Bóbr rozłożony został rękaw sorpcyjny w celu wyłapywania większych nieczystości, oczekujemy na dostawę siatek w celu eliminacji tzn. skratek - informuje Zbigniew Rzońca, rzeczki prasowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" w Jeleniej Górze.

- Przywrócone zostało zasilanie stacji transformatorowych i trwają prace związane z doprowadzeniem zasilania do obwodów wewnętrznych. Przystąpiono do naprawy kompostera. Wypompowana została woda z budynku pompowni, co umożliwiło rozpoczęcie czynności sprawdzających pompy, rozpoczęto działania związane z uruchomieniem suwnicy. Oczekujemy na dostarczenie napowietrzacza do bioreaktora w celu podtrzymania procesów w nim zachodzących - wyjaśnia.