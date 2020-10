Staranował ogrodzenie, uderzył w dom. "W aucie butelki po wódce, w organizmie prawie trzy promile"

W trakcie nocnego patrolu ulic Jawora policjanci zauważyli kierowcę, który jechał szybciej niż powinien. Zanim jednak zatrzymali go do kontroli mężczyzna doprowadził do kolizji. - Na łuku drogi stracił panowanie nad autem, przejechał przez pas zieleni, staranował ogrodzenie jednej z przydrożnych posesji, a w końcu uderzył w ścianę budynku mieszkalnego - relacjonuje Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>